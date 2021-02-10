Омбудсмен просит принять правила денежной компенсации многодетным за неполученные участки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы выработать единые правила денежной компенсации многодетным семьям, которые не смогли получить положенный им земельный участок. Об этом она заявила в среду на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"По обеспечению многодетных семей земельными участками. <...> В большинстве регионов эти земельные участки были выделены без коммуникаций, а в больших городах они не были выделены вовсе. <...> Стали появляться альтернативные программы - денежные (замещение земельного эквивалента материальным). Везде эта практика идет по-разному", - заявила она.

"Мы бы просили комитет обратить внимание и провести мониторинг по всей стране этой ситуации, выработать некоторые правила, модели компенсации многодетным семьям, которые не могут получить эти участки, либо дать возможности и включить в региональные программы возможность коммуникации этих участков, которые выделяются семьям", - сказала омбудсмен.

Москалькова поддержала законопроект "Об уточнении порядка предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности гражданам, имеющим трех и более детей, предусмотренного пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ". Законопроект предполагает дополнение пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ нормой о возможном предоставлении многодетным семьям с их согласия денежной компенсации в сумме, равной кадастровой стоимости земельного участка.

"Мы просили бы поддержать его принятие, ускорить работу над его завершением и дать возможность воспользоваться многодетным семьям этим благом", - заявила она.