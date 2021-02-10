Совфед одобрил закон об освобождении региональных омбудсменов от судебной пошлины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий региональным уполномоченным по правам человека обращаться в суды без уплаты государственной пошлины.

Региональные уполномоченные по правам человека по результатам рассмотрения жалоб заявителей наделены правом обращаться в органы правосудия в защиту их нарушенных прав и законных интересов (а также интересов неограниченного круга лиц), но при этом обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание. Это ограничивает реализацию данного права уполномоченных и создает неравные возможности для населения разных субъектов РФ в поддержке со стороны региональных омбудсменов, говорится в пояснительной записке к документу.

Закон призван устранить избыточное препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в судебные органы. Судебная защита прав и свобод гражданина омбудсменами в субъектах РФ осуществляется по аналогии с деятельностью уполномоченного по правам человека в РФ, который освобожден от уплаты госпошлины. В этой связи закон распространяет соответствующие льготы на весь институт защиты прав человека, включая региональных уполномоченных по правам человека.

Закон вступит в силу со дня опубликования.