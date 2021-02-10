Голикова: количество кондитерских и колбасных изделий в школьных столовых сокращено вдвое

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Количество выдаваемых в школьных столовых кондитерских и колбасных изделий было сокращено более чем вдвое, также более чем на 30% увеличено количество выдаваемых фруктов и овощей. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания штаба по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся в начальной школе.

"В соответствии с принципами здорового питания в меню школьных столовых было сокращено более чем в два раза количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий, а также увеличено количество выдаваемых фруктов и овощей более чем на 30%", - говорится в сообщении.

Как отметили в секретарите, меню откорректировано с учетом принципов здорового питания, обеспечена пищевая и биологическая ценность. Пересмотрены режимы питания и приведена в соответствие с требованиями продолжительность перемен.

"В сравнении с предыдущим учебным годом практически во всех регионах показатель суммарной массы выдаваемых в завтраки блюд был доведен до нормы в 500 г, в то время как в прошлом году этот показатель составлял в среднем 410 г", - отметили в секретарите.

Контроль за питанием

Руководители регионов должны усилить контроль за организацией питания учащихся 1-4 классов школ России, в том числе за качеством поставляемых продуктов. "Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов рекомендовано усилить контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством представляемой услуги по организации питания и поставляемым пищевым продуктам в общеобразовательные организации. О принятых мерах доложить в правительство", - говорится в сообщении.

Также поручено Минсельхозу совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом продолжить мониторинг состава участников, привлекаемых к реализации услуг организации питания и поставке продуктов, включив в него по два субъекта в каждом федеральном округе и доложить о результатах мониторинга по итогам I квартала 2021 года. "С учетом анализа его результатов представить предложения по мерам поддержки местных производителей-поставщиков продуктов питания для школ в срок до 20 апреля 2021 года", - отмечается в поручении Голиковой.

Регионам также поручено организовать проведение регулярного мониторинга результатов родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях и сформировать на его основе предложения по улучшению питания, о проделанной работе проинформировать Минпросвещения до 1 апреля 2021 года.

"Минпросвещения России проанализировать опыт регионов по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, и в случае необходимости скорректировать соответствующие методические рекомендации и разъяснения в срок до 1 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Организация горячего питания

Необходимо учитывать мнение родителей при составлении меню горячего питания в школьных столовых в регионах России, заявила Голикова. "Роспотребнадзором утверждены методические рекомендации по осуществлению родительского контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Прошу руководствоваться ими и обязательно учитывать мнение родителей при составлении меню", - передает секретарит вице-премьера ее слова.

Голикова подчеркнула, что контроль за организацией питания и его качеством помимо контрольно-надзорных органов осуществляют и родители учащихся.

Как отметили в секретариате, с 17 сентября 2020 года на портале госуслуг начала работать форма для обращения родителей на тему питания в начальных классах. За этот период поступило более 21 тыс. обращений. При этом 50,7% родителей "полностью удовлетворены" организацией питания, 45,6% оставили жалобы или замечания. Жалобы касались как рациона, так и качества питания. "Я прошу и Минпросвещения России, и регионы внимательно относиться к жалобам родителей и оперативно на них реагировать, разбираться в каждом случае, максимально устраняя причины негативных оценок", - отметила Голикова.

В конце прошлого года по поручению правительства Роспотребнадзор и аналитический центр при правительстве провели мониторинг состава участников, привлекаемых к реализации услуг организации питания и поставке продуктов в пяти пилотных регионах - Новосибирской, Омской, Ростовской, Тульской областях и Татарстане. Данные мониторинга показали, что основную долю - 97,5% - продуктов питания для школ составляет продукция российского производства, из них 23,7% - местного производства.