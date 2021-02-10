Путин проведет по видеосвязи закрытую встречу с руководителями российских СМИ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями российских средств массовой информации. Мероприятие будет непубличным и пройдет по видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня вечером [Путин] проведет свою традиционную ежегодную встречу, которой, кстати, уже не было, наверное, почти год. Он пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что встреча пройдет в режиме видеоконференции. Песков добавил, что мероприятие будет непубличным и "без какой-то повестки дня". "Главные редактора и руководители СМИ имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, в тех темах, которые, может быть, не до конца понятны или которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом. Традиционно где-то раз в год Путин такие встречи проводит. Но, к сожалению, в этом году она пройдет также "через телевизор", - заключил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что в середине дня президент проведет по видеосвязи совещание с членами правительства. Основной темой будет совершенствование института банкротства - доклад по этому вопросу представит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Дело в том, что сейчас в нашем законодательстве ведется работа по совершенствованию института банкротства. Доклад будет рабочий, много дискуссионных моментов по-прежнему, поэтому будет без освещения средствами массовой информации", - пояснил представитель Кремля.

Помимо этого, на совещании будут обсуждаться оперативные вопросы. У Путина также запланирован ряд других непубличных встреч, добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков обратил внимание на то, что ранее в среду президент уже поздравил российских дипломатов с их профессиональным праздником. "Мы тоже присоединяемся", - добавил он.