Минздрав сообщил, что в России растет число взрослых с редкими заболеваниями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число взрослых, имеющих орфанные заболевания, в России увеличивается. Это означает, что меньшее количество пациентов умирает в детском возрасте, сообщила в среду директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

"Очень четко наметилась тенденция <...> увеличения количества взрослых [имеющих орфанные заболевания]. Сейчас, на 1 января, 16 527 человек в регистре по этим [17 орфанным] заболеваниям. Из них детей - 7 874, а взрослых - 8 653. Вот буквально три года назад было преимущество в количестве у детей, взрослых было меньше. Потом это стало равным количеством. И сейчас взрослых стало больше", - сказала она на круглом столе "Поддержка пациентов с редкими заболеваниями в России: итоги прошедшего года и планы на будущее".

По словам Байбариной, это означает, что дети, имеющие орфанные заболевания, перестали умирать и переходят во взрослое состояние. "Вот эти цифры абсолютно объективные. Они отражают успехи в лечении орфанных заболеваний", - отметила она.