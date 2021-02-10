Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills в Санкт-Петербурге перенесен на 2023 год

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который должен был пройти в 2022 году в Санкт-Петербурге, перенесен из-за пандемии на август 2023 года. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

"WorldSkills Europe и оргкомитет чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills St. Petersburg - 2022 официально объявили о переносе первенства на один год. Соревнования пройдут 16-20 августа 2023 года", - сообщила пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, пандемия повлияла на даты проведения и других мировых чемпионатов. Так, 46-й чемпионат мира WorldSkills Shanghai, который должен был пройти в 2021 году, теперь состоится 12-17 октября 2022 года. Изменения в расписании мероприятий WorldSkills Europe отразятся на графике будущих соревнований EuroSkills, уточнили в агентстве.

Президент WorldSkills Europe Дита Трайдас, слова которой приводит пресс-служба, выразила благодарность российской стороне за поддержку. "Мы очень благодарны за отзывчивую поддержку WorldSkills Russia, правительства Санкт-Петербурга и "Экспофорума" Санкт-Петербурга, которые работали над тем, чтобы сделать возможным перенос EuroSkills St. Petersburg. Мы ценим их неизменную преданность и инвестиции, а это значит, что мы можем продолжать развивать движение WorldSkills по всей Европе", - отметила Трайдас.

Безвизовый въезд участников

"Мы с пониманием относимся к переносу EuroSkills St Petersburg - 2022 на август 2023 года. Главное - чемпионат состоится. Санкт-Петербург продолжает подготовку к европейскому первенству. Рассматривается возможность безвизового въезда для участников соревнований, идет работа по обеспечению безопасности. Мы сделаем все, чтобы чемпионат EuroSkills стал настоящим праздником для участников и зрителей", - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов добавил, что за время пандемии Россия "смогла построить новый технологический путь, проявила себя драйвером международной кооперации в части подготовки и обучения специалистов", первой в мире успешно разработала и применила на практике дистанционно-очный формат проведения масштабных мероприятий в рамках движения. "Мы готовы делиться знаниями, продолжать разработки и применять полезные инновации на международных соревнованиях", - заявил Уразов.