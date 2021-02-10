Песков: повышение штрафов за неповиновение силовикам не затронет законопослушных граждан

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект о повышении штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на митингах не затронет законопослушных граждан. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать принятие этого документа в Госдуме во втором чтении на фоне протестных акций в стране.

"Это законопроект, который прошел все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушных граждан этот законопроект, если он станет законом, никоим образом не коснется. А что касается нарушителей, да, действительно, некоторые штрафы повышаются", - сказал Песков.

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе во время публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Согласно тексту, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.