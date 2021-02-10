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Пандемия COVID-19

Разработчик заявил, что 70% россиян могут вакцинировать от коронавируса к середине лета

По пессимистическому сценарию это произойдет до начала осени, сообщил замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Около 70% россиян могут быть привиты от коронавируса уже к середине лета, что в свою очередь создаст необходимую для стабилизации ситуации иммунную прослойку населения. Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

"На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти 7 млн доз вакцины. До конца месяца будет введено еще около 1 млн доз. В следующем месяце планируемая мощность производства среди всех четырех площадок - около 10 млн доз вакцины. По позитивному сценарию, по оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом будет достигнута цифра 70% иммунной прослойки", - сказал Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме.

Он отметил, что по пессимистическому сценарию это произойдет до начала осени.

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