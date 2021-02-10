В Крыму рассекретили документы о преступлениях фашистов в концлагере "Красный"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Документы о преступлениях фашистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны в организованном в Крыму концлагере "Красный", рассекречены и переданы в музей в Симферополе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Госсовета Республики Крым со ссылкой на вице-спикера Владимира Бобкова.

"Новые архивные документы, связанные с историей функционирования концлагеря "Красный" в годы Великой Отечественной войны, рассекречены Федеральной службой безопасности и переданы руководству Центрального музея Тавриды. Эти свидетельства позволят раскрыть неизвестные раньше факты массовых убийств нацистами мирного населения в Крыму", - говорится в сообщении.

Одним из самых важных документов названа копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела из-за массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.

"Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тыс. человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года. Это уголовное дело в 1970-х годах стало настоящим детонатором, после которого начался массовый сбор информации для будущих судебных процессов против нацистских преступников. Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал", - приводятся в сообщении слова Бобкова.

Отмечается, что также рассекречены протоколы допросов свидетелей событий в концлагере "Красный". Среди документов, в частности, свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме СД (служба безопасности рейхсфюрера СС); свидетельские показания мирных жителей, которые по позволяют подтвердить ранее выявленные, но не доказанные факты.

"Во многих исторических документах, например, фотографиях, подписях к ним могут содержаться неточности и ошибки. Следователи [СК России] могут не учесть этого, поскольку не так глубоко погружены в тему и детали. В этом вопросе неоценима помощь экспертов-историков. Только в таком тандеме мы сможем двигаться вперед и избегать досадных ошибок", - приводит пресс-служба слова Бобкова.