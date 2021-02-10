Песков назвал избыточную смертность от COVID-19 "суровой реальностью" для всех стран

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Избыточная смертность из-за коронавируса, зафиксированная Росстатом, достаточно велика, но с такой суровой реальностью столкнулись все страны, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, добавленная смертность, как следует из материалов Росстата, достаточно большая", - сказал представитель Кремля, отметив, что российская "система здравоохранения сработала весьма эффективно и доказала свой высокий мобилизационный потенциал и надежность". Он также выразил уверенность, что "на угрозу коронавируса [в России] реагировали адекватно и продолжают реагировать адекватно".

"Добавленная смертность, к сожалению, в 2020 году появилась практически во всех странах мира и везде она, к сожалению, на тех уровнях, которые мы бы не хотели видеть, хотелось бы меньше. Это наша суровая реальность, в которой живут все страны мира в эпоху пандемии", - отметил Песков.

Говоря о данных статистики в регионах РФ, Песков признал, что "где-то могла быть своя специфика". Он отказался комментировать статистические данные и "давать точные математические объяснения", поскольку, по его мнению, на этот счет все пояснения уже дала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это печальные цифры для всех нас, но это та реальность, с которой мы столкнулись - это не только ковид, это его последствия, и прямые, и косвенные последствия ковида. С этим столкнулась не только Россия, с этим столкнулись практически все страны мира", - повторил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин доволен тем, как работает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. "Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе", - констатировал Песков.

О данных Росстата

8 февраля Голикова со ссылкой на данные Росстата сообщила, что смертность в РФ по итогам 2020 года на 17,9% превысила показатели 2019 года, в том числе из-за ковида. Она отметила, что доля пациентов, умерших от нового заболевания, составляет 31% от общего прироста избыточной смертности в прошлом году.

Если считать умерших по другим причинам, но имевших положительный тест на коронавирус, показатель достигнет 50%, уточнила вице-премьер.