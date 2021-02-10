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Вакцинация от коронавируса в России

Около 2,2 млн жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V"

Два компонента получили более 1,7 млн человек, сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,2 млн человек в России получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

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"По общим цифрам около 2,2 млн человек получили вакцину. <...> Это имеется ввиду один компонент, и два компонента получили более 1,7 млн человек. Кроме того, всего на это количество приходится около 300 случаев заражения", - сказал Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме.

Он отметил, что отечественная вакцина ничем не отличает от вакцин мировых лидеров по эпидемиологической эффективности. По его словам, в России продолжаются клинические исследования вакцины и проводится мониторинг на иммуногенность у пациентов.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени.

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РоссияВакцинация от коронавируса в России
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