Около 2,2 млн жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,2 млн человек в России получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

"По общим цифрам около 2,2 млн человек получили вакцину. <...> Это имеется ввиду один компонент, и два компонента получили более 1,7 млн человек. Кроме того, всего на это количество приходится около 300 случаев заражения", - сказал Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме.

Он отметил, что отечественная вакцина ничем не отличает от вакцин мировых лидеров по эпидемиологической эффективности. По его словам, в России продолжаются клинические исследования вакцины и проводится мониторинг на иммуногенность у пациентов.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени.