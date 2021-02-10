Итоги первой и второй фаз испытаний "Эпиваккороны" направили в зарубежные научные журналы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" направил в зарубежные научные журналы результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Их публикация ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что до выхода международных публикаций обнародование результатов в русскоязычных научных изданиях не представляется "целесообразным" из-за "эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц".

"Предполагаем, что содержание упомянутых публикаций даст ответ на большую часть вопросов научного сообщества", - добавили в ведомстве.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.