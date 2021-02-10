Дума приняла во II чтении законопроект о доступности экологической информации

МОСКВА, 10 февраля /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о правовой регламентации предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Документ был подготовлен правительством во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, данного еще в 2016 году на заседании Госсовета. Глава государства тогда поставил задачу, чтобы каждый человек имел право на получение экологической информации.

Согласно проекту, в законе планируется прописать двойное понятие "информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)". Как уточнял глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"), такое уточнение позволит более широко трактовать понятие.

Кроме того, ко второму чтению профильный комитет уточнил, что федеральные органы исполнительной власти, а также органы региональной власти и местного самоуправления, обладающие экологической информацией, будут обязаны размещать ее в интернете. Порядок размещения установит правительство РФ.

В законе также появится четкий перечень информации, которая должна быть предоставлена гражданину. "В этом списке информация о состоянии окружающей среды, почвы, атмосферного воздуха, вредных выбросов в атмосферу, о состоянии водоемов, рек, озер, о качестве питьевой воды, о водных источниках, о состоянии радиационного фона. Также будут размещены данные о системе обращения с отходами. Это минимальный перечень. Он может быть расширен, но не сокращен", - сказал Бурматов журналистам во вторник.

Законопроект также уточняет, что доступ граждан и юридических лиц к информации о состоянии окружающей среды может быть ограничен только законом о государственной тайне.