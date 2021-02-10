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Матвиенко: передача вакцин в другие страны будет идти с учетом приоритета вакцинации в РФ

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что спрос на российскую вакцину будет расти

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия готова передавать свои вакцины от коронавируса другим государствам, заинтересованным в их приобретении, сохраняя при этом приоритет массовой вакцинации внутри страны. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я уверена, что спрос на нашу вакцину будет расти, что все больше стран будут заинтересованы в ее приобретении. Мы, говоря о передаче знаний и технологий, ведем [переговоры] о ее производстве в разных странах. Если у нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри России, передачи в том числе вакцин впоследствии и тем государствам, которые проявят заинтересованность", - сказала она журналистам.

Спикер Совфеда подчеркнула, что российские вакцины доказали свою эффективность и безопасность, "это подтвердило и старейшее в мире медицинское издание".

Матвиенко отметила, что президент России поставил задачу обеспечить население России вакциной и всех желающих сделать прививку. По ее словам, "именно так ведется государственная политика". "Вместе с тем мы понимаем важность международного сотрудничества, [есть] готовность поделиться своими знаниями, своими технологиями, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией во всем мире", - сказала она.

2 февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и действенных в мире. 

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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