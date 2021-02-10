В Пермском крае началась организованная вакцинация сотрудников промышленных предприятий

ПЕРМЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса сотрудников промышленных предприятий стартовала в Пермском крае, первыми прививки поставили работники "Сибур-Химпром". Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Instagram.

"В Прикамье стартовала организованная вакцинация сотрудников промышленных предприятий от Covid-19. И пионером стал "Сибур-Химпром". <…> За эти дни вакцинировали 180 человек, работающих на прямом производстве, изъявивших желание сделать прививку. А далее планируется привить всех желающих", - написала она.

Крутень добавила, что медицинские организации Прикамья готовы провести массовую вакцинацию персонала на базе предприятий и организаций, для этого они должны иметь морозильные камеры, чтобы обеспечить сохранность вакцины. По информации портала промышленной кооперации Пермского края, в регионе действуют порядка 400 предприятий в данном секторе.

По данным краевого Минздрава, в регион на днях поступила крупная партия вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник-V") от коронавирусной инфекции в количестве 20 тыс. доз, а всего с начала иммунизации было доставлено более 42,6 тыс. доз. "Этого достаточно, чтобы сделать прививку такому же количеству человек", - отметили в ведомстве.

Первым компонентом вакцины привились более 12 тыс. жителей Пермского края, полностью курс вакцинации завершили свыше 3 тыс. человек. По словам губернатора края Дмитрия Махонина, до осени планируют привить 1,2 млн человек, это почти половина жителей региона.

На 10 февраля в Пермском крае выявлено 42 570 случаев заражения коронавирусом, из них 270 - за последние сутки. На лечении находятся около 1,3 тыс. пациентов, на карантине дома - свыше 3,3 тыс. человек. С начала пандемии выздоровели более 35,2 тыс. жителей, умерли от коронавируса более 1,5 тыс., еще более 1,1 тыс. - от сопутствующих заболеваний. На сегодня коэффициент заражаемости составляет 0,97, доля свободного коечного фонда - 46,3%.