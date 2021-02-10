Архангельская область получила первую партию вакцины "Эпиваккорона"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 февраля. /ТАСС/. Архангельская область получила первые 500 доз вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор", которая будет использоваться для вакцинации жителей отдаленных территорий. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"В Архангельскую область поступила первая партия вакцины "Эпиваккорона", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского, "Эпиваккорона" в первую очередь будет использоваться для вакцинации жителей отдаленных районов благодаря тому, что условия ее транспортировки более благоприятные (можно перевозить и хранить при температуре от двух до восьми градусов). Планируется, что 10 февраля первые 50 доз доставятна Соловки для вакцинации жителей островов. Привить этой вакциной планируют около 60% населения архипелага.

Всего в Архангельской области, по оперативным данным, привиты от COVID-19 свыше 9 600 человек, за последние сутки - почти 1 200 человек, тяжелых побочных эффектов при вакцинировании не зафиксировано.

По состоянию на 10 февраля суммарно в регион поступило 22 592 дозы иммунологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции.