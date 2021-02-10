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В Москве не планируют пока использовать другие вакцины от COVID-19, кроме "Спутника V"

Более 400 тыс. москвичей привились от коронавируса, из них 175 тыс. человек - граждане старше 60 лет

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют пока прививать от коронавируса население города только вакциной "Спутник V", привлечение других, например "Эпиваккороной", не рассматривается. Об этом сообщил в среду глава Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

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"Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения", - сказал Безымянный в ходе круглого стола в Мосгордуме, отвечая на вопрос планируется ли прививать москвичей вакциной "Эпиваккорона".

Он отметил, что в настоящий момент в столице работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также выездные бригады в торговых центрах. Уже более 400 тыс. москвичей привились от коронавируса, из них 175 тыс. человек - граждане старше 60 лет.

Вакцина "Спутник V", созданная центром имени Гамалеи, зарегистрирована в августе первой в мире. Она применяется в ходе массовой вакцинации в России, которая стартовала 18 января.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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