В Москве не планируют пока использовать другие вакцины от COVID-19, кроме "Спутника V"



"Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения", - сказал Безымянный в ходе круглого стола в Мосгордуме, отвечая на вопрос планируется ли прививать москвичей вакциной "Эпиваккорона".



Он отметил, что в настоящий момент в столице работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также выездные бригады в торговых центрах. Уже более 400 тыс. москвичей привились от коронавируса, из них 175 тыс. человек - граждане старше 60 лет.



Вакцина "Спутник V", созданная центром имени Гамалеи, зарегистрирована в августе первой в мире. Она применяется в ходе массовой вакцинации в России, которая стартовала 18 января.