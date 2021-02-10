Бутина предложила составить списки крымских чиновников и депутатов, преследуемых Украиной

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Я думаю, что время не обсуждать больше вопрос, [Крым] "наш - не наш", это западная дискуссия, навязанная нам. Сейчас нужно бороться за права конкретных граждан, жить полноценной жизнью, быть полноценными гражданами мира, иметь возможность с российским паспортом ездить куда угодно, когда угодно и не подвергаться при этом пыткам, издевательствам, уголовному преследованию - это не нормально. Я думаю, что первый шаг, который необходимо сделать, - должны быть списки этих людей, и нужно по каждому отрабатывать отдельно. Все коллеги, которые любят в Россию ездить и заявлять о правах разных личностей, и вмешиваться в наши внутренние дела, должны четко понимать, что вот она есть проблема", - сказала Бутина в среду в Симферополе на встрече с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым.

Позже, отвечая на вопрос ТАСС, она уточнила, что в списки должны быть включены крымские депутаты и госслужащие. "Прежде всего, меня беспокоит судьба депутатов крымских, государственных чиновников. Безусловно, все простые граждане сегодня находятся под риском уголовного преследования при пересечении границ, но прежде всего необходимо обратить внимание на тех, кого Украина очень любит судить за государственную измену якобы. Это те люди, которые выбрали путь быть с Россией, которых Украина считает своими гражданами и при этом возбуждает против них уголовные дела и сажает на огромные сроки", - пояснила Бутина.

Бутина и Константинов на встрече обменялись написанными ими книгами: политик вручил издание "Пройти свой путь", рассказывающее о событиях 2014 года в Крыму, общественница подарила ему свою новую книгу "Тюремный дневник", в которой она описывает происходившее с ней в американской тюрьме.

Предвзятое отношение

Бутина заявила, что посещение Крыма после воссоединения с Россией в 2014 году стало одной из причин предвзятого отношения к ней со стороны ФБР.

"Крым - это одна из тех причин, почему ко мне так предвзято негативно относилось ФБР. Я приехала в Крым сразу после референдума, и для меня никогда не стоял вопрос, что крымчане - это россияне. Об этом я и сказала ФБР", - сказала она.

Бутина отметила, что рядовые американцы плохо ориентируются в вопросе Крыма. "Американская пропаганда очень активно продвигает тот тезис, что вопрос Крыма и воссоединения с Россией - это попытка России получить дополнительные территории. Поэтому для них это повод, но, я думаю, что надо с этим бороться, потому что это вопрос внутренний Российской Федерации, вопрос решения граждан Крыма, где им быть, где им лучше", - пояснила общественница.

На встрече с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, прошедшей в Симферополе, Бутина также рассказала, что сотрудники ФБР после задержания не раз задавали ей вопросы о принадлежности Крыма к России.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России, Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний.