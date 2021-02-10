{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в регионах России

Порядка 4 млн доз уже доставлено, 2 млн отгружено и находится в пути, сообщил глава Минздрава РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 4 млн доз вакцины от коронавируса доставлено в регионы России, 2 млн доз отгружено и находится в пути. Об этом в среду заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По всей стране, согласно вашему поручению, идет массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути", - сказал он.

Более 70% поликлиник в РФ в 2020 году начали работать по новым моделям в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, заявил Мурашко.

Более 3,7 тыс. пунктов для вакцинации от коронавируса развернуто в России, сообщил Мурашко.

"Вакцинация проводится, в общей сложности сегодня развернут 3 741 пункт", - сказал он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Бутина предложила составить списки крымских чиновников и депутатов, преследуемых Украиной
По словам освобожденной из американской тюрьмы россиянки, "это те люди, которые выбрали путь быть с Россией, которых Украина считает своими гражданами и при этом возбуждает против них уголовные дела и сажает на огромные сроки"
Читать полностью