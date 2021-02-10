Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в регионах России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 4 млн доз вакцины от коронавируса доставлено в регионы России, 2 млн доз отгружено и находится в пути. Об этом в среду заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По всей стране, согласно вашему поручению, идет массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути", - сказал он.

Более 70% поликлиник в РФ в 2020 году начали работать по новым моделям в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, заявил Мурашко.

Более 3,7 тыс. пунктов для вакцинации от коронавируса развернуто в России, сообщил Мурашко.

"Вакцинация проводится, в общей сложности сегодня развернут 3 741 пункт", - сказал он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".