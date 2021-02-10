МВД потратит почти 5 млн рублей на программу для выявления фейковых видеороликов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. МВД России заказало научно-исследовательскую работу, которая позволит создать программу по выявлению признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей - дипфейков. Как следует из конкурсной документации тендера, с которой ознакомился ТАСС, ведомство готово потратить на это почти 5 млн рублей.

"Объект закупки: выполнение научно-исследовательской работы "Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей", - сказано в документе. Предполагается, что система получит название "Зеркало (Верблюд)". Она должна повысить уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований.

В задачи научно-исследовательской работы входят определение признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейросетей, способы их выявления, а также разработка технического задания на проведение опытно-конструкторской работы по созданию аппаратно-программного комплекса. "Начальная (максимальная) цена контракта - 4 790 357 рублей", - отмечается в тендере.

Предполагается, что работа будет выполнена в два этапа и окончательно завершится 30 ноября 2022 года. Тендер был размещен НПО "Спецсвязь и техника" МВД России на сайте госзакупок 2 февраля. Заявки принимаются до 25 февраля.

Дипфейки представляют собой синтез видеоизображения, основанного на соединении и наложении кадров друг на друга при помощи искусственного интеллекта. В результате получается фейковое видео, которое внешне нельзя отличить от настоящего. Примером дипфейка является ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, где он якобы поет песню "Трава у дома".