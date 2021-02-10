В России запустили платформу по голосованию за объекты благоустройства

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Платформу по голосованию за объекты благоустройства запустили в России. Об этом сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы провели обсуждения с правительством, администрацией президента РФ, чтобы сделать единую платформу для голосования по объектам, новым территориям для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация проходит через госуслуги, различные соцсети, также можно через иные сервисы, которые позволяют идентифицировать граждан. Ключевые преимущества платформы - доступность голосования, понятный и прозрачный выбор территории, обмен данными с существующими региональными платформами", - сказал Егоров.

По его словам, голосование будет доступно для россиян в возрасте от 14 лет. "У нас будет привязка к тому месту, где вы зарегистрированы. То есть мы с вами из Москвы не сможем голосовать за Нижний Новгород или другие субъекты. Где люди живут, зарегистрированы, там и могут проголосовать", - добавил замминистра.

Голосование на сайте будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года по объектам благоустройства в 2022 году, до этого времени на сайте можно посмотреть проекты объектов городской среды. За техническую часть платформы по голосованию отвечает АНО "Диалог". Генеральный директор компании Алексей Гореславский отметил, что по мере наполнения платформа будет представлять базу знаний о уже реализованных и будущих объектах благоустройства в каждом городе. У сайта платформы предусмотрена мобильная версия, также планируется создать и отдельное приложение для голосования.

"Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через госуслуги - самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон и соцсети. Но заранее должен сказать, что мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки [голосов]", - сказал Гореславский.

К информированию россиян о работе платформы будут привлекаться волонтеры, в том числе члены Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Волонтеры будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах, то есть россияне смогут проголосовать за объекты благоустройства и через них.