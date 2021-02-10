Госдума одобрила в I чтении ужесточение наказания за реабилитацию нацизма в интернете

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект вице-спикера палаты Ирины Яровой, который предусматривает повышенную уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете.

В действующем законодательстве установлена повышенная ответственность по ст. 354.1 УК "Реабилитация нацизма" в случае использования нарушителем средств массовой информации. В частности, за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение указанных в нем преступлений и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Яровая предлагает дополнить статью в этой части, указав в качестве квалифицирующего признака использование "информационно-телекоммуникационных сетей", включая интернет.

"Мы видим, что идет наступательная агрессия против правды об итогах Второй мировой, она носит антироссийский характер прежде всего. Потому что молодому европейскому поколению, современным американцам было бы странно и нелепо внушать о якобы существующей агрессии со стороны современной России, если бы они знали правду", - заявила ранее депутат журналистам.

Она подчеркнула, что приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге "для суда и наказания главных военных преступников - фундаментальная основа современной безопасности и устойчивости глобального мира, сформированная по итогам Второй мировой войны".