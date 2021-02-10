Дума одобрила в I чтении штрафы за отрицание преступлений нацизма юридическими лицами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект вице-спикера палаты Ирины Яровой, которым устанавливаются крупные административные штрафы для юридических лиц за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом.

Статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях дополняется новой частью, согласно которой "публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала", либо одобряющей эти преступления, публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, в том числе через СМИ и интернет, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Яровая напомнила ранее журналистам, что в прошлом году в Конституцию РФ была внесена поправка о защите исторической памяти. "Выстрелы в прошлое - это всегда разрушение будущего. И сегодня реваншистская и коллаборационистская карта переписывания истории Второй мировой войны направлена именно на то, чтобы изменить будущее, те правила и процедуры, которые обеспечивают безопасность не только нашей страны, но и всего мира", - отметила вице-спикер.

Ранее Госдума приняла в первом чтении другой законопроект Яровой, который предусматривает повышенную уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете.