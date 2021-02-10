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Пандемия COVID-19

Путин: публикация в The Lancet о "Спутнике V" повышает доверие и к вакцине, и к журналу

По словам президента, издание подтвердило свой высокий статус и объективность

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Публикация в издании The Lancet о российской вакцине "Спутник V" повышает доверие не только к препарату, но и к самому журналу. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, комментируя доклад главы Минздрава Михаила Мурашко.

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"Вот видите, издание The Lancet подтвердило свой высокий статус и объективность. Это [публикация] повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть. Уровень защиты свыше 90% и безопасность подтверждается", - сказал Путин.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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