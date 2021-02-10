Россельхознадзор планирует подготовить вакцину против COVID-19 для животных к апрелю

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор в апреле будет готов объявить о создании своей вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-Ков". Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью телеканалу "Россия-24".

"В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы разработки. Сегодня идет уже последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных", - сказала она.

Мелано напомнила, что вакцина Россельхознадзора отличается от вакцин для человека. "Сам препарат - это сорбированная инактивированная вакцина. <…> Это, проще говоря, убитый вирус, который непосредственно применяется на животных", - сказала она.

Вакцина "Корнивак-Ков" показывает 100%-ную эффективность, но пока невозможно определить длительность ее эффекта, рассказала Мелано. "Дело в том, что, как и в случае с вакциной человеческой, прошло недостаточно времени. Те животные, которых мы вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ", - подчеркнула она.

Эксперт также добавила, что среди животных возможно межвидовое заражение коронавирусом. "Ярким примером здесь служат норки. Вместе с тем здесь необходимо, чтобы это был тесный контакт двух животных на улице, их заразить [человеку] практически невозможно", - отметила она.

Как сообщал ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в 2021 году запланирована разработка семи вакцин, в том числе инактивированной сорбированной вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики коронавирусной инфекции у плотоядных животных.