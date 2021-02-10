Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Бахрейне, следует из сообщения РФПИ.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - указано в сообщении.

Бахрейн стал 24-й страной мира, одобрившей применение вакцины "Спутник V", добавляет фонд. По данным телеканала Al Arabiya, страна одобрила применение вакцины в экстренных случаях.

В конце января власти Бахрейна одобрили использование в стране вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее, в ноябре прошлого года, это арабское государство разрешило применение препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией. В начале декабря власти королевства выдали разрешение на применение вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

25 декабря бахрейнское министерство здравоохранения объявило о начале кампании по бесплатной вакцинации граждан страны и проживающих в ней иностранцев.

По последним данным Минздрава Бахрейна, с начала пандемии в стране выявлено почти 100 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, зафиксировано около 400 летальных исходов.