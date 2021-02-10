Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) о запрете изъятия домашних животных у должников.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (оба от фракции "Единая Россия").

В действующей редакции ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Как отметил ранее Крашенинников, в результате существующей практики изъятия животных негативные последствия наступают как для них, так и для должников, считающих питомцев членами семьи. По его словам, данные изменения "будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев".

Как со своей стороны заметил Бурматов, статистика показывает, что 83% россиян считают питомцев членами семьи. "Представим, беспородный кот, которому 13 лет, не имеет рыночной стоимости, его нельзя продать. Между тем для его хозяйки, одинокой пенсионерки, кот бесценен. Животных берут в "заложники", чтобы люди просто отдавали долги", - констатировал он.