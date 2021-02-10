Самый безопасный дальнемагистральный самолет

В 1993 году в эксплуатацию поступил Ил-96 — первый отечественный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, рассчитанный на 300 пассажиров. В историю мировой гражданской авиации он вошел как самый безопасный пассажирский самолет.



​​​​​​9 февраля профессиональный праздник отметили сотрудники гражданской авиации. ТАСС в спецпроекте "Гражданская авиация России. История полетов" вспоминает главные события в истории отечественных гражданских самолетов.

Спецпроект рассказывает, какая организация стала предшественником "Аэрофлота" и сколько длился первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. В проекте можно увидеть интерактивную карту российских аэропортов, а также получить представление о современном состоянии отрасли. Например, ТАСС исследовал, как пандемия повлияла на количество пассажирских перевозок и какие самолеты есть в парке отечественных авиакомпаний.

Подробнее — в нашем спецпроекте.