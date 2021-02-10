В Петербурге арестовали на семь суток рэпера Славу КПСС за хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток рэп-исполнителя Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественном месте. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил [Машнову] семь суток ареста", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в отношении Машнова был составлен протокол за его неприличные высказывания на Невском проспекте около полуночи 3 февраля. Протокол составили по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Срок ареста, как уточнили в пресс-службе судов, будет исчисляться с 10 февраля. Также рэперу зачли в срок ареста еще около двух часов, которые он провел в отделе полиции 6 февраля. Сам Машнов на суде не согласился с протоколом.

6 февраля Машнов у себя в Twitter сообщил, что был задержан в Санкт-Петербурге за участие в несогласованной акции, которые прошли в городе 23 и 31 января, а также 2 февраля. За участие в какой из них его задержали, Машнов не уточнял. В СМИ и социальных сетях публиковали видео, как Машнов во время несогласованной акции находится в центре Петербурга.

После задержания Машнова отвезли в отдел полиции, где на него составили протокол и отпустили до суда.