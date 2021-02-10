В Самарской области продлили санитарные ограничения

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом до 28 февраля продлил самоизоляцию для пожилых граждан, масочный режим и запрет детям на посещение ТЦ без взрослых. Об этом говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

"Оперштаб Самарской области по противодействию распространению COVID-19 продлил до 28 февраля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, масочный режим, а также ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении штаба.

Решение о продлении ограничений связано с тем, что число пациентов с коронавирусом в регионе не сокращается, сообщил региональный департамент информационной политики в Twitter. "В некоторых группах даже отмечен рост [заболеваемости], в том числе среди молодых людей", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, на 10 февраля в Самарской области выявлено 43 312 случаев коронавируса. Ежедневно с 30 января суточный прирост заболевших составляет не менее 300 человек. Из общего количества заболевших медики вылечили 42 120 человек, еще 863 пациента умерли.