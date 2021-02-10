"Бессмертный полк России" запустил акцию в поддержку ветеранов ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" предложило всем желающим опубликовать видеорассказы о героях войны в рамках акции в поддержку ветеранов, приуроченной к Дню защитника Отечества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"На страницах региональных руководителей и активистов "Бессмертного полка России" появились видеоролики с рассказами о героях Великой Отечественной войны. <...> Приглашаем присоединиться к этой инициативе и вместе показать, что память героев, защитивших мир во время Великой Отечественной войны, свято чтится в каждой семье, и мы не позволим осквернить ее. Размещайте истории своих героев с хэштегами #ПомнимСвоихГероев и #ЗащитимВетеранов", - сказали в пресс-службе, пояснив, что акция посвящена Дню защитника Отечества, отмечаемому 23 февраля.

Так, рассказ о погибшем на войне прадеде Алексее Баталове разместил член регионального штаба "Бессмертного полка России" в Челябинской области Сергей Восковщук. "Мы должны с вами не только помнить, но и защищать наших героев - это наш с вами долг", - отметил он в ролике.

Праздник официально установлен приказом Революционного военного совета как День Красной Армии и Флота в 1923 году. В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества. 18 января 2006 года Госдума приняла поправку к закону. Упоминание о победе над кайзеровскими войсками было исключено как "не соответствующее историческим фактам". Из названия праздника также исключили множественное число - он стал Днем защитника Отечества.