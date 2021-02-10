Сербия ведет переговоры по закупке вакцины "Спутник лайт"

БЕЛГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины против коронавируса "Спутник лайт". Об этом заявила в среду премьер-министр республики Ана Брнабич на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Белграде.

"Наш опыт со всеми тремя вакцинами, которые сегодня есть в Сербии, а это Pfizer, "Спутник V" и "Синофарм", отличный, действительно, отличный <..> Все люди, которых я знаю, а я знаю много людей, которые вакцинировались препаратом "Спутник V", не имели никаких негативных эффектов", - подчеркнула Брнабич. По ее словам, Сербия ожидает скорейшего получения значительной части вакцин, которые она заказала, и ведет переговоры о новых дополнительных количествах. "Особенно в связи с тем, что российский Интитут Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется "Спутник лайт", и мы ведем переговоры и по закупке "Спутник лайт", - заявила премьер.

Ана Брнабич особо подчеркнула, что Белград ведет переговоры с Москвой о производстве российской вакцины на территории Сербии. "Также важно упомянуть, что мы ведем переговоры с коллегами из Российской Федерации о производстве вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Наша делегация посетила российское производство, завтра делегация из России прибудет в Институт вирусологии "Торлак" в Белграде, чтобы продолжить обсуждение производства. Мы надеемся, что станем одной из стран, которая будет производить эту вакцину", - сказала глава правительства.

Производство "Спутник V" в Сербии

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину.

Ожидается, что делегация российских специалистов прибудет в Институт вирусологии "Торлак" в Белграде 11 февраля, где ей предстоит оценить, какими кадровыми и техническими возможностями располагает это учреждение.

По данным Минздрава Сербии, страна через 2-3 месяца начнет расфасовку российского препарата "Спутник V", а до конца года на территории страны начнется полноценное производство вакцины.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. "Спутник V" пользуется огромной популярностью у населения, более 40% из записавшихся на вакцинацию указали, что хотели бы получить именно российскую вакцину.