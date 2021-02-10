В Марий Эл смягчили часть ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл со среды отменили несколько ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, продлив режим повышенной готовности до 14 марта. Смягчение мер связано с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Глава Марий Эл смягчил ряд ограничительных мер, вызванных COVID-19, и продлил режим повышенной готовности до 14 марта. В частности, продлен режим работы организаций общественного питания. Теперь кафе, бары и рестораны открыты для посетителей до 01:00. Ранее разрешалась работа до 23:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республике снимаются ограничения по количеству посетителей кинотеатров, помещений общественного питания, театров и концертных организаций. Также, в кинотеатрах будут вновь открыты буфеты. В студенческих общежитиях вузов, техникумов и колледжей отменен комендантский час.

Тем не менее, в республике продолжает действовать введенный ранее запрет на проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, развлекательных и иных массовых мероприятий.

На данный момент в регионе от коронавируса привиты 6 009 человек, при этом обоими компонентами вакцинированы 1 362 человека. В республике отмечается снижение числа случаев заболевших, нуждающихся в кислородной поддержке, со средней степенью тяжести. За последние три недели количество таких больных уменьшилось на треть. В среднем на 18% сократилось еженедельное число госпитализированных с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Марий Эл зафиксировано 11 093 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9 805 человек, умерли 159 пациентов.