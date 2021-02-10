ГИБДД из-за погоды усиливает меры по контролю за безопасностью детей на дорогах в РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция усиливает меры по обеспечению безопасности детей на российских дорогах в связи с быстро меняющимися погодными условиями, в том числе с сильными морозами. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"Высокая амплитуда колебаний температур создает дополнительные риски на дорогах. Сильные морозы, сменяющиеся оттепелями, ухудшают состояние дорожного покрытия, затрудняют движение пешеходов и транспорта, что провоцирует рост аварийных ситуаций. Особое внимание Госавтоинспекция уделяет самым уязвимым и непредсказуемым участникам дорожного движения - детям. В силу возраста они еще не способны самостоятельно оценить дорожные риски", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что Госавтоинспекция обращается к родителям и педагогам с просьбой объяснять детям правила безопасного поведения на улице с учетом рисков, возникающих в зимний период, и контролировать их поведение на улице. "На скользкой дороге удлиняется тормозной путь, значит, обычное безопасное для перехода расстояние следует увеличить в несколько раз. Также необходимо обратить внимание ребенка на риски при посадке и высадке из маршрутных транспортных средств, которые зимой возрастают многократно. Нельзя обходить стоящий автобус или троллейбус. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет и только потом переходить дорогу по пешеходному переходу", - сказал собеседник.

Кроме того, он отметил, что родители должны позаботиться о том, чтобы обеспечить детей световозвращающими элементами, которые в условиях ограниченной из-за ранних сумерек и снегопадов видимости, сделают их заметнее на дорогах. Это простая, но очень действенная мера пассивной безопасности, игнорировать которую недопустимо.

"По статистике, наибольшее число детей, пострадавших в результате ДТП - дети-пассажиры. Соблюдению ПДД в части правил перевозки несовершеннолетних должно уделять особое внимание. С рождения и до 12 лет дети перевозятся на переднем и заднем сиденьях в детских автокреслах. Гарантом безопасности на дорогах является грамотное поведение водителей и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Важно снизить скорость до тех значений, которые обеспечат управляемость автомобилем в любой непредвиденной ситуации, соблюдать безопасную дистанцию, обеспечивать обзорность и заранее сбрасывать скорость на подъездах к пешеходным переходам, детским учреждения и другим местам, где высока вероятность того, что на дороге окажется ребенок", - заключили в Госавтоинспекции.