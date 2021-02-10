ЕК: Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer и до 3,7 млн доз AstraZeneca

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Евросоюз планирует предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года. Об этом заявил в среду вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы также рассматриваем вариант предоставления вакцин Украине. В рамках программы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года", - сказал он.

Кроме того, по словам Домбровскис, Польша продаст Киеву еще 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. "Еврокомиссия помогает Польше продать 1,2 млн доз AstraZeneca Украине без получения какой-либо выгоды", - добавил он.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил во вторник, что Украина планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса на следующей неделе.