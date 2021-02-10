Хранилище для фондов крупнейшей региональной музейной библиотеки открыли во Владимире

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /ТАСС/. Новое книгохранилище, в котором расположилась одно из крупнейших музейных региональных собраний редких книг, открылось во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (ВСМЗ). На площади более 100 кв. м разместили около 8 тыс. фолиантов, среди которых - личные книги царевича Алексея, князей и митрополитов, сообщила в среду журналистам генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"ВСМЗ обладает совершенно невероятной по своему составу коллекцией редких книг. Она обширна, редкий региональный музей может похвастаться таким собранием, это 8 тыс. экземпляров. Среди них есть редчайшие, такие как букварь Кариона Истомина, сделанный специально для наследника престола, царевича Алексея, дарственная книга царевичу Алексею с его собственным автографом, первое миниатюрное издание, потрясающие книги, связанные с личностью митрополита Иллариона. <…> Сейчас нам удалось отремонтировать фактически часть крыла Палат, где расположилось книгохранение, Минкультуры РФ выделило серьезные деньги для того, чтобы книгохранилище отвечало всем требованиям", - сообщила Мельникова.

Она уточнила, что на оборудование книгохранилища направили более 10 млн рублей, работы по модернизации помещения начались осенью 2020 года. Благодаря проведенным работам площадь книгохранилища удалось увеличить в два раза, были закуплены металлические шкафы со стеклянными дверцами, увлажнители, очистители и осушители воздуха. Ранее в течение 25 лет ценные фолианты располагались в приспособленных помещениях.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.