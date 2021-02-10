В Роспотребнадзоре напомнили о требовании носить маски

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Масочный режим, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, пока не будет отменен. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Вести" телеканала " Россия-1 ".

"Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала она.

Попова также добавила, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса возможна только при условии неукоснительного соблюдения всех эпидемических мер. "Каждый день мы регистрируем более 10 тыс. новых случаев, и это много", - отметила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 012 710 случаев заражения, выздоровел 3 516 461 человек, умерли 78 134. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.