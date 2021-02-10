Эксперт призвал не спешить с отменой масочного режима до конца весны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обязательный масочный режим, введенный как мера профилактики коронавирусной инфекции, не следовало бы отменять до конца весны. Такое мнение выразил ТАСС в среду главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"По поводу снятия масочного режима: я бы, честно говоря, до конца весны не спешил, потому что у нас еще осталось огромное количество восприимчивых людей к коронавирусной инфекции, еще не сформировался популяционный иммунитет. Да, во многих регионах есть уже стабилизация процесса и больше 50% населения имеют этот иммунитет, допустим, в Москве или каких-то других, где были массовые заболевания", - сказал он.

Тимаков пояснил, что после зимы у россиян снизится иммунитет, что является "нормальным ежегодным явлением". Кроме того, весной будет расти сезонная заболеваемость ОРВИ. Поэтому, по его словам, несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации, расслабляться все равно не стоит, так как весной прогнозируется небольшой подъем заболеваемости COVID-19.

"Вот к лету, когда будет достаточная инсоляция, в южных регионах в начале мая можно будет, наверное, потихонечку расслабляться. В центральных районах России к началу июня я бы разрешил отменить обязательный масочный режим, но оставить рекомендательный режим для тех, кто не болел, чтобы была какая-то защита все равно, чтобы люди не заболевали, если они еще не успели привиться", - заключил он.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что обязательный масочный режим в республике с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Кроме того, обязательный масочный режим со среды отменили и в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.