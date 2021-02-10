Чехия будет готова закупить "Спутник V", если фармрегулятор ЕС его одобрит

БЕЛГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Чехия должна быть готова закупить необходимые объемы российской вакцины "Спутник V", если Европейское агентство по лекарственным препаратам ее одобрит Об этом заявил в среду в Белграде премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отвечая на вопрос об успешности российского препарата.

"Нам нужны вакцины как можно раньше - в феврале, марте, апреле, на второй квартал мы заказали 8,4 млн вакцин, но у нас нет никаких гарантий. Если говорить о российской вакцине, которую хотят производить в Австрии и Словакии, то мы должны отказаться от политики и говорить только о здоровье людей с точки зрения вакцины. Ситуация в Чехии с эпидемией не является хорошей, единственное решение победить вирус - вакцинация, другого пути нет. Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит это, то мы должны быть готовы иметь возможность получить те количества, которые нам нужны, как можно раньше ", - заявил Бабиш.

Чешский премьер напомнил, что фармрегулятор ЕС пригласил производителя "Спутник V" зарегистрироваться в ЕС. "Что касается российской вакцины, то известно, что Евросоюз пригласил производителя "Спутник V" зарегистрироваться в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, такое приглашение направила и канцлер Ангела Меркель, и баварский премьер, и австрийский премьер. Некоторые государства, я сейчас говорю о Венгрии, из-за недостатка вакцин намереваются получить эту вакцину напрямую, поскольку нет гарантии, что "Спутник" запросит это одобрение. Для нас очень важно получить как можно больше безопасных вакцин, через ЕС мы закупили около 1,7 млн вакцин, это мало, и у нас постоянно есть проблемы с поставщиками, например, Moderna сообщила вчера, что поставит нам всего 50% от подтвержденного заказа", - рассказал Бабиш.

В Чехии ощущается недостаток вакцин против коронавируса. Поэтому Бабиш ранее посетил Венгрию с целью получить от партнеров максимально подробную информацию о "Спутнике V", а сегодня находится с визитом в Сербии, лидирующей по темпам вакцинации в Европе. Приоритетом Праги, по его словам, является то, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно быстрее одобрило российскую вакцину к применению в Евросоюзе. Чешский премьер ранее допускал возможность использования вакцин от коронавируса только западного производства.

В настоящее время в Чехию поступают вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препараты американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в республику сократились.