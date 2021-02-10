Власти Москвы отказали в проведении демонстрации и митинга в центре города 23 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы отказали в проведении шествия и митинга в центре города 23 февраля из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 23 февраля 2021 года публичного мероприятия в форме демонстрации и митинга с 11:00 до 15:00 с количеством участников до 5 тыс. человек <...> В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента РФ <...>, установленный указом мэра <...> запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что участников мероприятия планировался с 10:00 до 11:00 мск на Страстном бульваре, с построением колонны от д. 2 до ул. Б. Дмитровка. Далее планировалась демонстрация по маршруту Страстной бульвар - улица Петровка - площадь Революции, а также митинг на площадке между гостиницей "Метрополь" и сквером с памятником К. Марксу.

"В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано. Организаторы проинформированы, что в случае проведения публичных мероприятий они и иные участники публичного мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы также напоминает жителям столицы о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, использовать санитайзеры.