Омбудсмен Ингушетии обратился к правозащитникам Египта по задержанному в Каире студенту

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и правозащитникам в Египте с просьбой содействовать вызволению из тюрьмы Каира студента из республики Али Дзейтова, задержанного в августе 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

По информации пресс-службы, Али Дзейтов находится в каирской тюрьме "Истикбаль Тора" по уголовному делу об экстремизме и шпионаже.

"Омбудсменом республики Ибрагимом Цечоевым направлены обращения в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, посла России в Египте Георгия Борисенко, верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Национального совета по правам человека в Египте Мухаммеда Файека и президента Национальной комиссии по правам человека Египта Эссама Шиха с просьбой об оказании содействия в вопросе защиты прав, освобождения и возвращения на родину гражданина РФ Али Дзейтова", - говорится в сообщении.

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые приехали в Египет учиться. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии долгое время оставалась неизвестной. Удалось выяснить, что четверо из пяти задержанных были переведены в тюрьму Каира, но никаких обвинений им долгое время не предъявляли. О пятом жителе Ингушетии - Хезире Дугиеве, которого, предположительно, тоже задержали власти, - вообще ничего не было известно, силовые структуры Египта не подтверждали факт его пребывания под арестом.

26 января трое из четверых уроженцев Ингушетии, которые два года провели в тюрьме Каира без предъявления обвинений, были депортированы в Россию.