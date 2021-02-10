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Пандемия COVID-19

В Кремле прокомментировали ослабление масочного режима в Удмуртии и Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "регионы самостоятельно принимают решения в рамках своих полномочий"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти регионов России в рамках своих полномочий принимают решения относительно масочного режима. Об этом заявил ТАСС в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решения властей Удмуртии и Чечни об ослаблении масочного режима.

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"Регионы самостоятельно принимают решения в рамках своих полномочий", - ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают эти решения и ожидают ли, что примеру Удмуртии и Чечни последуют другие субъекты Федерации.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что обязательный масочный режим в республике с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Обязательный масочный режим со среды отменили и в Чечне, об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияЧечняПандемия COVID-19
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