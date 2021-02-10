В Кремле прокомментировали ослабление масочного режима в Удмуртии и Чечне

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти регионов России в рамках своих полномочий принимают решения относительно масочного режима. Об этом заявил ТАСС в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решения властей Удмуртии и Чечни об ослаблении масочного режима.

"Регионы самостоятельно принимают решения в рамках своих полномочий", - ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают эти решения и ожидают ли, что примеру Удмуртии и Чечни последуют другие субъекты Федерации.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что обязательный масочный режим в республике с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Обязательный масочный режим со среды отменили и в Чечне, об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.