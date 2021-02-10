Генконсульство РФ в Гётеборге и ТАСС открыли выставку об отношениях России и Швеции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гётеборге совместно с информационным агентством России ТАСС приурочили ко Дню дипломатического работника открытие фотовыставки "Россия-Швеция: история на высшем уровне. Век XX и XXI".

Ознакомиться с экспозицией можно не только в главном зале генконсульства, но и в любой точке мира благодаря специально созданному сайту. Электронная версия выставки, представленная как на русском, так и на шведском языке, включает в себя уникальные кадры из архива ТАСС - от снимков государственного визита Николая II в Швецию в 1909 году до встречи глав МИД двух стран, состоявшейся в Москве на прошлой неделе.

Проект подразумевает постоянное дополнение экспозиции, а дипломаты призывают организации и СМИ двух стран предоставлять новые фотодокументы. По словам генерального консула России в Гётеборге Анастасии Федоровой, такая работа будет способствовать укреплению доверия между представителями общественности России и Швеции, ведь в настоящий момент отношения двух стран находятся не на самом лучшем этапе своего развития.

"Как учит история, за периодами охлаждения в двусторонних отношениях неизбежно приходит потепление, - отметила Федорова. - И продуктивное сотрудничество на благо своего народа всегда является хорошим стимулом для налаживания добрососедских, взаимоуважительных и взаимовыгодных связей. И российско-шведские отношения - не исключение".