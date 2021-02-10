Губернатор Хайнаня поздравил общественность с наступающим годом Быка по лунному календарю

ХАЙКОУ, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор острова Хайнань Фэн Фэй выступил с поздравительной речью по случаю приближающегося года Быка по лунному календарю, который на этот раз наступит 12 февраля. Об этом говорится в заявлении, предоставленном в среду в распоряжение ТАСС отделом пропаганды парткома южнокитайской провинции.

"Прошедший год был крайне необычным. Мы сообща успешно справились с коронавирусом нового типа, прецедентов которому не было столетиями, - заявил Фэн Фэй, обращаясь к жителям региона. - В преддверии праздника Весны от лица парткома и администрации Хайнаня я бы хотел всех вас поздравить с наступающим годом Быка".

Губернатор напомнил, что в 2020 году Хайнань официально преодолел бедность, "одержав историческую победу в борьбе за формирование среднезажиточного общества". Он отметил, что вся страна готовится вскоре отметить столетнюю годовщину образования Коммунистической партии Китая, а также приступить к реализации 14-го плана социально-экономического развития (2021-2025).

"Это этап, который ознаменуется всесторонней реализацией [генеральной программы развития] Хайнаньского порта свободной торговли", - подчеркнул Фэн Фэй.

Как он уточнил, наступил "золотой момент" для отраслевой модернизации и экологичного развития.

"Общая атмосфера на Хайнане улучшится, хайнаньские компании еще больше окрепнут, сельские районы сократят разрыв с урбанизированными территориями, народ заживет еще счастливее. Благодаря всеобщим усилиям мы соприкоснемся с этим прекрасным будущим", - подытожил он.