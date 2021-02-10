В Улан-Удэ в преддверии восточного Нового года провели буддийский обряд очищения

УЛАН-УДЭ, 10 февраля. /ТАСС/. Буддийские монахи в Бурятии провели очищающий обряд Дугжууба, призванный избавить верующих от невзгод в преддверии Сагаалгана - Нового года по лунному календарю, который наступит 12 февраля. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.

"10 февраля в 13 точках в Улан-Удэ проведен обряд Дугжууба, в том числе в Иволгинском дацане (центр российского традиционного буддизма в России - прим. ТАСС). Специально для Дугжуубы ламы (буддийские священнослужители - прим. ТАСС) готовят "соор" - увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него вкладывают подношения, затем сжигают, читая мантры, молитвы, очищающие людей", - сообщили в Сангхе.

Обычно на Дугжуубу собирается много людей, но обряд в этом году проводится в условиях пандемии, поэтому ламы настоятельно рекомендовали верующим, особенно пожилым, оставаться дома, а за обрядом и молебнами наблюдать в режиме онлайн по местным телеканалам и в интернете. "Можно мысленно подумать во время молебна, что все негативное сгорает в огне, уходит в этом году, мысль будет услышана божествами. Нет греха молиться на расстоянии", - пояснил пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи Тубдэн-лама.

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. 12 февраля 2021 года наступит год белой железной коровы.

Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами.