Дума перенесла обсуждение проекта о зачислении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду не успела рассмотреть в первом чтении законопроект, вводящий единый подход в вопросе преимущественного зачисления в ведомственные вузы детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии.

Инициативу внесла в Госдуму в декабре прошлого года группа депутатов, среди которых глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки предлагается внести в закон "Об образовании".

Авторы законопроекта предлагают наделить детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии преимущественным правом зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Как отмечают авторы инициативы, сегодня на детей таких сотрудников не распространяются преимущественные права зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях). Такие правила действуют в отношении детей военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детей граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более.

Депутаты отмечают, что действующие нормы создают правовое неравенство и предлагают предоставить детям сотрудников ОВД, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.