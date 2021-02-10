Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Коми

СЫКТЫВКАР, 10 февраля. /ТАСС/. Республика Коми получила первую партию вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в объеме 500 доз. Вакцина вскоре будет доступна во всех муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Коми.

"В феврале в Республику Коми поступило 18 900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", а также первые 500 доз вакцины "Эпиваккорона". Идет поставка вакцины в медицинские организации региона. Вакцинация в скором времени будет доступна во всех городах и районах республики", - говорится в сообщении.

На данный момент вакцинация проводится в медучреждениях 13 муниципалитетов из 20. Еще семь медицинских организаций в остальных муниципалитетах оснащены холодильным оборудованием и готовы проводить вакцинацию населения. Кроме того, организованы 37 мобильных бригад, которые действуют в крупнейших городах - в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Усинске, Инте, а также в семи районах. Три муниципалитета организовали вакцинацию в шести передвижных мобильных комплексах. Прорабатываются варианты подвоза на вакцинацию жителей отдаленных и труднодоступных территорий.

Всего с начала вакцинации в Коми поступило 26 542 дозы вакцин. На 10 февраля привито почти шесть тысяч человек, в том числе 961 человек получил оба компонента вакцины. Среди категории граждан старше 60 лет прививку получили 2 504 человека, в том числе 315 человек завершили вакцинацию.

На 10 февраля в Коми подтверждено 37 584 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 130 случаев. Выздоровели 36 272 человека, умерли 719.