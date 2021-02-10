Роспотребнадзор объяснил приравнивание использованных масок к бытовым отходам

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Медицинские маски, перчатки, салфетки, использованные в бытовых условиях, а не в медицинских учреждениях, относятся к коммунальным отходам. Об этом сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Проблема утилизации защитных масок, салфеток, перчаток и других изделий, используемых населением для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, является весьма актуальной в рамках обострившейся эпидемической ситуации. Однако такие виды отходов не являются медицинскими. <...> Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности людей, являющихся больными или носителями каких-либо инфекционных заболеваний, содержат инфекционную составляющую и представляют определенную эпидемическую опасность для окружающей среды и людей, задействованных в системе сбора, сортировки и удаления твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении.

При этом опыт других стран в борьбе с пандемией показал, что рекомендации о необходимости относить использованные маски в лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам не являются эффективными. Поскольку при резком подъеме заболеваемости загруженность медучреждений и образование медицинских отходов значительно возрастают. Это может парализовать систему обеззараживания, обезличивания и обезвреживания медотходов медучреждения.

"Учитывая изложенное, Роспотребнадзор, в методических рекомендациях от 30 марта 2020 года, указывал, что в домашних условиях использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро", - отметили в ведомстве.