В МВД считают, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетние, участвовавшие в незаконных акциях в России, шли на них осознанно. Об этом в среду на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов.

"Осознанно ли молодежь шла? В массе своей они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой взгляд и на экономику, и на политику", - сказал он.

Веденов также отметил, что молодые люди подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем и пользуются "заокеанские манипуляторы". "Да, конечно, для них [молодежи] нет разницы между материнским капиталом и "Капиталом" Маркса и Энгельса, и их политические взгляды еще четко не сформировались. Но они глубоко убеждены, что могут, вправе высказывать свою позицию. Вместе с тем они подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем и пользуются заокеанские манипуляторы-режиссеры. Кого-то поучаствовать в таком событии подстегнуло любопытство, стремление заработать "лайки", создать "хайп" на теме, кого-то спровоцировали множественные призывы, которые распространялись в любимых сетях TikTok и не только в них", - подчеркнул Веденов.

По его словам, организаторы несанкционированных акций, прошедших в России 23 и 31 января, хотели сделать из участвовавших в них подростков сакральных жертв. "Организаторы хотели сделать из детей сакральных жертв полицейского террора и развернуть очередную антироссийскую кампанию", - сказал он.

Веденов добавил, что подростков зазывали на акцию в том числе в социальной сети TikTok. "Риски для здоровья, даже жизни наших юных сограждан меньше всего интересовали TikTok-зазывал, для которых подростки на таких акциях такое же пушечное мясо, как и все остальные", - отметил Веденов. "Так, во Владивостоке организаторы несанкционированной акции собрали школьников, и как только стали приближать сотрудники ОМОНа, выставили впереди себя шеренгу из них, а из-за их спин взрослые, их родители стали кидать разные предметы в сотрудников полиции, провоцирую на жесткие ответные меры", - сообщил представитель МВД.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.