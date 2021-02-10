Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

БЕЛГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Черногории ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду директор Института общественного здоровья страны Игор Галич.

"На территории Черногории запрещается выходить из своих домов с 21 часа до 5 часов утра. Также ограничивается междугородное сообщение по выходным. Рестораны и кафе должны ограничить свою работу и закрываться в 18 часов", - заявил Галич.

Особые меры введены в отношении туристических центров Черногории - Будвы и Тивата. Здесь запрещается работа кафе и ресторанов, вводится запрет на массовые собрания, работу воспитательных учреждений. Учеба переводится в онлайн-формат. Закрываются все магазины, кроме продовольственных.

В Черногории ситуация с коронавирусом одна из самых сложных в мире, если брать в расчет среднее число инфицированных на 100 тыс. жителей. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились 66 857 жителей, 861 человек умер, в настоящий момент заражено 8 173 человека.

Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о выявлении в стране коронавируса. 25 мая, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство заявило о полной победе над инфекцией, объявив страну "зоной, свободной от коронавируса". Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест на инфекцию перед въездом в страну.